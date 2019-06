Wall Street : une approche optimiste d'ici Osaka?

27/06/2019 | 15:17

Une certaine prudence devrait l'emporter jeudi à Wall Street à la veille du coup d'envoi du sommet du G20, qui s'annonce une nouvelle fois consacré aux questions commerciales.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent timidement, affichant des scores allant de 0,1% à 0,4%, prémisse d'une ouverture prudente, mais plutôt favorable.



Les chefs d'Etat et de gouvernement des 20 plus grandes puissances mondiales se réuniront à partir de demain dans la ville portuaire japonaise d'Osaka.



De nombreux intervenants anticipent des annonces positives à l'issue du sommet, et notamment à la suite de la rencontre prévue samedi entre Donald Trump et Xi Jinping.



'Les marchés vont sans doute choisir d'adopter une approche positive d'ici là', pronostique un trader.



'Les investisseurs se disent que les deux options qui s'offrent à eux sont soit une résolution à court terme du conflit commercial, soit un abaissement de taux de la Fed en cas de difficulté', ajoute-t-il.



Certains stratèges prédisent donc des rachats de position 'opportunistes' dans les heures qui viennent, justifiées notamment par le repli des derniers jours.



Après un recul de 1% mardi, le Dow Jones s'était effrité de 0,1% mercredi, mais l'indice reste en course pour inscrire son meilleur mois de juin depuis 1938.



'Un retour du Dow au-dessus des 26.690 points renforcerait indéniablement le signal haussier, et seul un passage sous les 26.415 points invaliderait le pronostic haussier', estime un analyste technique.



En attendant, les opérateurs ont appris ce matin les inscriptions aux allocations chômage étaient reparties à la hausse la semaine dernière, à 227.000 nouveaux inscrits, soit une augmentation de 10.000 par rapport à la précédente.



Sans surprise, la croissance du PIB américain a été confirmée à 3,1% en rythme annuel au premier trimestre, dans le cadre de la troisième estimation fournie par le Département du Commerce.



