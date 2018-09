Wall Street : une atmosphère moins insouciante

05/09/2018 | 15:13

La Bourse de New York devrait poursuivre sa consolidation mercredi en l'absence de catalyseurs majeurs et dans une ambiance moins insouciante qu'au cours des dernières séances.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme cèdent entre 0,3% et 0,4%, annonçant une ouverture sur une note de fébrilité.



Wall Street avait déjà perdu un peu de terrain hier (-0,1%), mais après un pont de trois jours les acheteurs n'avaient pas facilement rendu les armes.



Ils avaient même bien failli faire pencher la balance à la mi-séance, aidés par Amazon (+2%) qui est devenu hier la seconde entreprise américaine à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation.



A l'opposé, les vendeurs restent, eux, motivés par les incertitudes persistantes sur une évolution plus conflictuelle du commerce mondial, notamment avec la Chine.



Les pourparlers commerciaux avec le Canada sont par ailleurs ressentis comme 'tendus' alors qu'un accord était espéré au cours du week-end de 'Labor Day'.



Pour l'heure, le protectionnisme prôné par Donald Trump peine en tout cas à se matérialiser dans les chiffres.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est ainsi creusé au mois de juillet, à 50,1 milliards de dollars contre -45,7 milliards en juin.



Ce creusement s'avère toutefois moins important que prévu, puisque les économistes anticipaient en moyenne un déficit de 50,3 milliards de dollars le mois dernier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.