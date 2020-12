Wall Street : une baisse modérée attendue à l'ouverture

Wall Street devrait débuter en baisse modérée mardi matin, les investisseurs ne trouvant pas de nouveaux catalyseurs pour faire encore monter les marchés après cinq semaines consécutives de hausse.



Quelques minutes avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices laissent envisager une baisse de 0,3% pour l'indice Dow Jones et de 0,2% pour le Nasdaq.



Hier, les dernières nouvelles concernant l'épidémie de Covid-19 étaient venues doucher l'euphorie des marchés, ce qui avait contraint le Dow Jones à finir la journée sur des pertes de l'ordre de 0,5%



Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour ce mardi et rien ne paraît en mesure de dicter une trajectoire aux marchés, qui devraient camper en dessous de leurs récents plus hauts historiques.



Si les investisseurs n'ont pas de raison de renforcer leurs positions au vu de valorisations jugées élevées, ils n'en n'ont pas non plus pour prendre leurs bénéfices avant un possible 'rally' de fin d'année.



Porté par l'anticipation de l'arrivée d'un prochain vaccin, le Dow Jones a grimpé de 12% au mois de novembre, soit sa meilleure performance annuelle depuis 1987.



Dans ces conditions, les investisseurs choisissent depuis quelques séances de marquer une pause après les bonnes performances enregistrées depuis le début de l'année et les records des dernières séances.



'On voit que les marchés d'actions évoluent sans grande tendance', reconnaît un trader.



'La promesse de vaccins contre le coronavirus et de nouveaux soutiens budgétaires est en effet compensée par la hausse des nouveaux cas et d'hospitalisations liés au coronavirus', explique-t-il.



