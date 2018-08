Wall Street : une certaine prudence s'installe

22/08/2018 | 16:53

Wall Street évolue sur une note hésitante mercredi matin, les records atteints la veille et la proximité des 'minutes' de la Fed incitant les investisseurs à une certaine prudence malgré des résultats d'entreprises solides.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 25.789,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 7850,5 points.



Les intervenants prendront connaissance d'ici quelques heures des 'minutes' de la réunion des 31 juillet et 1er août, à l'issue de laquelle la Fed avait décidé de laisser sa politique monétaire inchangée tout en préparant le marché à un prochain passage à l'acte.



'Tout le monde s'attend à deux nouveaux relèvements d'ici à la fin de l'année, donc les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires ayant trait à la réduction de la taille de son bilan et à son calendrier monétaire pour le futur', commente-t-on chez Danske Bank.



Sur le front des statistiques, la National Association of Realtors a fait état ce matin de 5,34 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en repli de 0,7% par rapport à juin, là où les économistes en anticipaient en moyenne une hausse à 5,44 millions.



Du côté des valeurs, Target s'adjuge 5,4% après avoir relevé ses prévisions financières pour l'exercice 2018 suite à une croissance particulièrement vigoureuse de ses ventes au deuxième trimestre.



Lowe's s'envole de son côté de plus de 9% après la publication au titre de son deuxième trimestre comptable d'un BPA ajusté en augmentation de 31,8% à 2,07 dollars, battant de deux cents le consensus, pour des revenus en hausse de 7,1% à 20,9 milliards (+5,2% en comparable).



Hier, Wall Street avait réussi à aligner une quatrième séance de consécutive de hausse et le S&P 500 avait établi au passage un nouveau plus haut historique en cours de séance, au-delà des 2873,2 points.



Elément symbolique, l'indice américain officialise aujourd'hui le plus long cycle haussier de son histoire, avec des cours presque multipliés par quatre depuis l'après-crise financière de 2008.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.