Wall Street : une cinquième séance consécutive de hausse

07/06/2019 | 16:53

Wall Street enchaîne une cinquième séance consécutive de hausse vendredi suite à la parution de chiffres de l'emploi décevants, qui laissent espérer une intervention de la Fed dans les mois qui viennent.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,8% à 25.947,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,2% à 7703,1 points.



L'administration américaine a annoncé ce matin qu'elle n'avait recensé que 75.000 créations de postes non agricoles au mois de mai, alors que les économistes en attendaient plus du double, soit autour de 185.000.



Le marché de l'emploi - qui semblait si solide ces dernières années - suit depuis quelques moi un parcours plus erratique, avec des créations de postes mensuelles s'étageant entre 30.000 et 310.000 jobs.



'Dans l'ensemble, la dynamique du marché du travail semble toutefois s'être affaiblie', font remarquer les équipes de Commerzbank.



'Dans la mesure où l'inflation est elle aussi particulièrement faible, la Fed va sans doute devoir revoir à la baisse ses taux d'intérêt prochainement', estime la banque allemande.



Pour l'instant, les investisseurs ne veulent retenir que l'aspect mécanique positif d'une baisse de taux, sans réellement s'interroger sur les risques de ralentissement économique brutal que laissent entrevoir ces mauvais chiffres.



Côté valeurs, la vedette du jour s'appelle Beyond Meat, le fabricant de steaks végétaux s'envolant de 25% après avoir dévoilé hier soir une perte trimestrielle moins lourde que prévu. Le titre affiche déjà 300% de gain depuis son introduction en Bourse.



