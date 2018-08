Wall Street : une confiance qui semble à toute épreuve

07/08/2018 | 16:41

Les indices américains poursuivent leur hausse mardi matin, en dépit de l'absence de publications de résultats ou d'indicateurs économiques, dans un climat d'optimisme généralisé.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,7% à 25.679,7 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 7895 points.



Une saison des résultats réussie, de bonnes perspectives pour les entreprises et une activité soutenue sur le marché de l'emploi suffisent à Wall Street pour maintenir sa dynamique favorable.



'Les Etats-Unis devraient afficher au deuxième trimestre un taux de croissance des bénéfices trois fois supérieur à celui de la zone Europe, Australasie et Extrême-Orient (EAFE), ou deux fois supérieur si l'on exclut l'effet de la réforme fiscale', rappelle Credit Suisse.



'Il s'agit d'une tendance large, puisque 8 secteurs sur 11 (exception faite des biens de consommation, des télécoms et de la consommation secondaire) devraient afficher une forte croissance des résultats par rapport au reste du monde', souligne la banque suisse.



Ce regain d'optimisme fait retomber le niveau de stress à des planchers quasiment historiques.



L'indice de volatilité VIX perd encore 0,2 point à 11,1, démontrant la confiance à toute épreuve des investisseurs et leur conviction que rien de fâcheux ne saurait survenir cet été.



En l'absence d'indicateurs macro-économiques majeurs, toute l'attention des investisseurs se portera - ce soir - sur la parution des derniers comptes trimestriels de Disney.



Le géant des médias et du divertissement progresse de 0,7% en attendant.



