Wall Street : une consolidation à 2 vitesses, Twitter attaqué

05/09/2018 | 23:12

Wall Street corrige ? Ce n'est pas aussi évident que cela puisque nous assistons à une consolidation à deux vitesses... ce qui n'est que la continuation d'un phénomène de marché 'à 2 vitesses' et avec un Nasdaq qui continue de faire un peu cavalier seul.



C'était à la hausse cet été, c'est à la baisse ce mercredi: l'indice Dow Jones finit positif de +0,1%, à 25.975, le S&P-500 s'effrite de -0,3% à 2.888,6 (de même que le Russel-2000 à 1.727), le Nasdaq décroche -1,20% à 7.995 et finit légèrement en-deçà du seuil des 8.000.



Aux Etats Unis, le déficit de la balance commerciale des États-Unis s'est fortement creusé au mois à -50,1Mds$ au mois de juillet, à en croire le Département du Commerce, contre -45,7 milliards en juin (chiffre révisé de -46,3 milliards en estimation initiale).

La raison tient pour partie aux anticipations de sanctions douanières croisées entre la Chine et les Etats Unis: la Chine avait beaucoup importé de soja en juin, elle a fortement levé le pied en juillet.



Les Etats Unis se mettent à importer préventivement les produits susceptibles d'être frappés de surtaxe (électronique, électroménager, pièces auto etc.) et des véhicules particuliers haut de gamme en provenance d'Europe.

L'autre 'market mover' de ce mercredi, ce fut l'audition de par des membres du Congrès du CEO de Twitter, Jack Dorsey, et de la patronne' des opérations' de Facebook, Sheryl Sandberg.



Jack Dorsey admet ne pouvoir prévenir 'tout seul les opérations d'influences étrangères et leur utilisation des plateformes des médias' et il ajoutait être ouvert à diverses formes de coopération' (avec des spécialistes de la sécurité informatique, avec la CIA ou la NSA ?).



Les sénateurs qui menaient l'audition ont a fait allusion à un renforcement de la réglementation des réseaux sociaux, ce qui signifie plus de frais, moins de liberté de parole: des coûts supplémentaires, le risque de désaffection des internautes a provoqué une vague de ventes.



Twitter a plongé de -6%, Facebook de -2,3%, et Alphabet -qui n'a pas souhaité venir 'témoigner' mercredi a perdu seulement -1%, alors même que Donald Trump s'en prend précisément à Google et l'accuse de biaiser l'information, notamment quand les recherches le concernent puisque les 'réponses' renvoient systématiquement à des occurrences à connotation négative.



Plus surprenant, Netflix qui ne constitue pas un réseau social, a tout de même plongé de -6,2%.

D'autres replis ont pesé sur Amazon -2,2%, Tesla et Microsoft -2,9%, Align Techno -3,2%, Adobe -4%, Take Two -4,2%, Paypal -4,6%, JD.Com -10,6%...





