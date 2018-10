Wall Street : une correction s'amorce avec l'obligataire

04/10/2018 | 16:44

Comme prévu, la Bourse de New York s'est orientée à la baisse jeudi matin, déstabilisée par un regain de tension sur le compartiment obligataire.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,7% à 26.628,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,3% à 7921,5 points.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans culmine au-delà de 3,18%, ce qui n'augure pas vraiment d'une détente du marché obligataire.



'Le rendement du papier à 10 ans atteint désormais son plus haut niveau depuis juillet 2011, après avoir signé hier un record de hausse journalière depuis l'élection présidentielle de novembre 2016', font valoir ce matin les équipes de Wells Fargo.



La remontée des rendements obligataires constitue une mauvaise nouvelle pour les entreprises américaines car elle ne va pas manquer d'entraîner un renchérissement de leur coût d'emprunt.



Sur le plan économique, les commandes à l'industrie ont augmenté de 2,3% en août par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce.



Le nombre des inscriptions au chômage a par ailleurs baissé de manière inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis, à 207.000 contre un consensus établi à 211.000.



Ce dernier indicateur peut être considéré comme encourageant à 24 heures du très attendu rapport mensuel du Département du Travail.



Côté valeurs, Constellation Brands grimpe de 5% après des résultats impressionnants sur le trimestre écoulés, liés à la vigueur de son activité de vins haut de gamme, qui l'ont conduit à relever ses estimations pour l'exercice.



Campbell Soup progresse pour sa part de 0,9% après avoir confirmé ses orientations stratégiques consistant à céder ses activités non-essentielles (international et produits frais), alléger sa dette et réduire ses coûts.



