Wall Street : une douche froide pour débuter l'année

Les valeurs américaines ont ouvert en baisse mercredi pour leur première séance de 2019, les investisseurs sanctionnant notamment la publication d'indicateurs médiocres en Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,7% à 23.165,1 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 6587,5 points.



L'indice PMI manufacturier de la Chine s'est contracté en décembre 2018 pour s'établir à 49,7, soit la première fois depuis mai 2017 qu'il se retrouve sous les 50 qui séparent expansion et contraction de l'activité.



Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit est tombé à 53,8 le mois dernier, contre 55,3 en novembre, traduisant également un ralentissement de la croissance du secteur.



Après une ouverture en baisse de plus de 1%, les marchés américains tendent toutefois à limiter leurs pertes, le reflux initial ayant semble-t-il attiré quelques chasseurs de bonnes affaires.



Sur le front des valeurs, Netflix cède 3% à la suite de commentaires prudents des analystes de SunTrust.



Activision Blizzard progresse de 0,8% après l'annonce du départ de son directeur financier, probablement pour Netflix à en croire des informations de presse.



Tesla décroche de 8,8% après des chiffres de production pour le 4ème trimestre inférieurs aux attentes du marché.



