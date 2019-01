Wall Street : une forme d'immobilisme, même après l'ISM

07/01/2019 | 16:53

Après son rebond de vendredi, la Bourse de New York peine à confirmer ses bonnes dispositions lundi, une léthargie alimentée par la publication d'un indice ISM des services largement inférieur aux attentes.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 23.394,1 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 6767 points.



La croissance de l'activité dans le secteur des services a ralenti nettement plus que prévu en décembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM non-manufacturier s'est établi à 57,6 pour le mois écoulé, contre 60,7 en novembre, alors même que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 59,5.



Wall Street avait auparavant ouvert en ordre dispersé, incapable de maintenir la trajectoire haussière de vendredi née de propos jugés rassurants du président de la Fed, Jerome Powell.



C'est un certain attentisme qui domine aujourd'hui faute d'indicateur majeur et dans l'attente de la publication, mercredi, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



S'agissant des valeurs, Eli Lilly perd 0,5% après l'annonce de l'acquisition pour huit milliards de dollars de Loxo Oncology, un spécialiste des traitements personnalisés du cancer qui, lui, bondit de plus de 66% en Bourse aujourd'hui.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.