Wall Street : une grande partie des gains initiaux effacés

13/03/2020 | 16:50

Wall Street, qui avait rouvert en hausse de 6% ce matin, a rapidement effacé deux tiers de ses gains vendredi, les inquiétudes relatives au Covid-19 ayant pris le pas sur la chasse aux bonnes affaires.



En fin de matinée, le Dow Jones ne progresse plus que de 2,8% à 21.793,3 points, tandis que le Nasdaq Composite affiche un gain de 2,6% à 7390,3 points.



Les achats à bon compte sur les valeurs technologiques et financières tirent encore le marché à la hausse, mais la cote est ralentie par la lourdeur des valeurs de l'énergie, alors que le pétrole ne signe plus qu'un léger rebond (+0,5% à 31,7 dollars pour le WTI).



Les atermoiements des autorités politiques, dont les réponses budgétaires peinent à se concrétiser, préoccupent également les investisseurs.



L'intervention de Steven Mnuchin sur la chaîne de télévision financière CNBC ce matin n'a pas contribué à apaiser les inquiétudes.



Le secrétaire au Trésor américain a réaffirmé que les petites entreprises seraient 'soutenues' et les taxe et impôts abaissés.



Selon lui, le président Trump et la Fed travaillent en étroite collaboration afin d'apporter toutes les liquidités nécessaires en vue de de prévenir toute faillite d'entreprise en bonne santé.



Cette journée de rebond fait suite à la plus forte chute des marchés d'actions américains depuis le krach de 1987, avec des pertes qui avaient frôlé les 10%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 95,9 points en estimation préliminaire au mois de mars, soit une nette baisse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de février, qui était de 101.



Les prix à l'import sont repartis à la baisse de 0,5% en février, la baisse des prix des produits pétroliers en particulier rendant les biens importés moins chers pour les consommateurs.



Côté valeurs, Apple se reprend de quasiment 4%, les analystes de Wells Fargo estimant que la valeur présente désormais un profil risque/rendement favorable, ce qui les conduit à relever leur recommandation à 'surpondérer'.



Oracle prend lui aussi de la hauteur (+11%) suite à des résultats trimestriels meilleurs que prévu et à l'accroissement de l'enveloppe consacrée à ses rachats d'actions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.