Wall Street : une hausse modérée en fin de matinée

27/08/2019 | 16:53

Après son rebond convaincant la veille, la Bourse de New York se contente d'une légère hausse mardi matin en l'absence d'éléments nouveaux concernant les négociations commerciales entre Washington et Pékin.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 25.980,1 points, tandis que le Nasdaq progresse de 0,4% à 7888,2 points.



La tendance semble soutenue, pour l'essentiel, par une bonne surprise au niveau macroéconomique.



L'indice de confiance des consommateurs américains - calculé par le Conference Board - s'est en effet inscrit en baisse modérée ce mois-ci, pour s'établir à 135,1 contre 135,7 en juillet.



A titre de comparaison, les économistes anticipaient une baisse bien plus marquée, autour de 129,5.



Inquiets d'une possible rechute en récession, les investisseurs scrutent avec attention les indicateurs économiques à la recherche de signes de stabilisation, voire d'amélioration, de l'activité.



'Les marchés doivent se débattre avec les implications de toute une série d'hypothèses', explique Scott Wren, stratège chez Wells Fargo.



'Les tensions commerciales vont-elles disparaître ou au contraire s'aggraver? L'économie allemande est-elle sur le point de sombrer en récession? La Fed va-t-elle continuer de baisser ses taux?', s'interroge l'économiste.



Sur le front des valeurs, Johnson & Johnson s'adjuge 2,9% après avoir été condamné à des dommages et intérêts de 572 millions de dollars pour son rôle dans la crise des opiacés aux Etats-Unis, un montant largement inférieur aux anticipations.



Le groupe pharmaceutique a toutefois annoncé son intention de faire appel de sa condamnation.



Philip Morris International perd 5% après avoir confirmé que des discussions étaient en cours sur une éventuelle fusion d'égal à égal avec Altria, dont les actions grimpent, elles, de plus de 10%.



