Wall Street : une hausse modeste après l'ISM

01/11/2018 | 16:37

Suite à son vigoureux rebond des deux derniers jours, Wall Street ne signe qu'une modeste hausse ce jeudi, les investisseurs semblant s'interroger sur la pérennité du récent redressement après une série de statistiques plutôt mitigées.



En fin de matinée, le Dow Jones n'avance que de 0,7% à 25.285,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse lui aussi d'environ 0,7%, à 7360 points.



Ces atermoiements s'expliquent difficilement par les chiffres de la productivité au deuxième trimestre parus en début de journée, qui ont fait apparaître une révision à la hausse de l'indicateur de 2,9% vers 3%.



Autre bonne surprise, les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage sont ressorties en repli de 2000 à 214.000 la semaine dernière.



Déception en revanche au niveau de l'ISM manufacturier, qui a chuté de 2,1 points à 57,7 au mois d'octobre, tandis que les dépenses de construction n'ont progressé que de 0,1%.



Du côté des valeurs, DowDuPont grimpe de 4.8% après avoir dépassé les attentes au 3ème trimestre et annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions de trois milliards de dollars.



Fiat Chrysler s'adjuge de son côté plus de de 2,8% après avoir fait état d'un bond de de 16% de ses ventes d'automobiles aux Etats-Unis en octobre, grâce à la bonne santé de ses marques Dodge et Ram.



A noter enfin qu'Apple cède 0,3% en attendant la parution, dans la soirée, de ses résultats trimestriels, toujours très suivis par les investisseurs.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.