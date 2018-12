Wall Street : une hausse symbolique pour terminer l'année

31/12/2018 | 12:49

Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi pour sa dernière séance de l'année, à la faveur de nouvelles jugées encourageantes concernant les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



En tout début de matinée, les contrats à termes sur les grands indices américains gagnent autour de 0,9%, annonçant une progression symbolique pour terminer l'année.



Beaucoup de participants devraient toutefois se tenir à l'écart du marché, le dernier jour boursier de l'année étant généralement caractérisé par des volumes d'échanges très faibles.



Il n'y aura de toute façon qu'une demi-séance de transactions avant le Nouvel An.



La tendance pourrait néanmoins être soutenue par des déclarations optimistes du président américain, qui a évoqué la perspective d'un accord commercial avec la Chine suite à une longue conversation téléphonique avec son homologue chinois.



Un 'deal' est en bonne voie et de 'grands progrès' ont été effectués, affirme Donald Trump, qui appelle de ses voeux une collaboration couvrant 'tous les secteurs' et 'tous les points d'achoppement'.



Une clôture positive aujourd'hui permettrait à l'indice S&P 500 de limiter encore un peu plus son recul sur l'ensemble de l'année 2018. L'indice de référence des gérants américains accuse à l'heure actuelle une perte annuelle de plus de 9%, sa pire performance depuis 2009.



Alors que 2018 touche à sa fin, les regards se tournent forcément vers le nouvel exercice 2019.



Malgré le regain de volatilité, les tensions commerciales et le resserrement de la liquidité, le tableau n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît, assurent les équipes de BNY Mellon IM.



'L'environnement d'investissement mondial restera plutôt favorable en 2019', précise le gestionnaire d'actifs.



'Tant que la trajectoire (de l'inflation) reste légèrement haussière, la performance des actifs risqués devrait rester solide en 2019, malgré une volatilité accrue', promet BNY Mellon IM.



