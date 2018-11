Wall Street : une journée d'élections particulièrement suivie

06/11/2018 | 15:16

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge mardi matin, avant la tenue d'élections de mi-mandat qui n'auront jamais autant suscité l'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 0,2% et 0,3%, annonçant un début de séance sans grand entrain.



A en croire les dernières enquêtes d'opinion, la probabilité d'une Chambre des Représentants passant sous pavillon Démocrate est désormais estimée à plus de 85%, c'est-à-dire autant pour que le Sénat reste, lui, Républicain.



'Ce scénario semble désormais totalement intégré par le marché', note un trader.



'Si les Républicains parviennent à garder la main mise sur l'intégralité du Congrès, alors on peut s'attendre à ce que les marchés d'actions fassent un bond en avant', assure le professionnel.



'En revanche, si les Démocrates devaient s'emparer à la fois de la Chambre et du Sénat, alors on serait partis pour une bonne dose de volatilité', prévient-il.



Si beaucoup de stratèges redoutent une situation de blocage politique ('gridlock') qui naîtrait d'un Congrès divisé, certains analystes pensent que Donald Trump et les Démocrates pourraient s'entendre sur certaines questions, comme les investissements en infrastructures, le contrôle des prix des médicaments ou la hausse du salaire minimum.



Tous ces sujets sont susceptibles d'avoir des implications, en Bourse, sur les secteurs de la construction, de la pharmacie et de la distribution, entre autres.



Aucune statistique n'est prévue aujourd'hui et le prochain rendez-vous au calendrier sera constitué, demain, par l'ouverture du comité stratégique de la Fed.



