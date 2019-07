Wall Street : une légère hausse en attendant Powell

10/07/2019 | 15:17

Wall Street devrait débuter en légère hausse mercredi matin dans un marché confiant en attendant l'allocution du patron de la Réserve fédérale devant le Congrès américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,7%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Jerome Powell doit présenter dans la matinée son rapport semestriel sur la politique monétaire devant la Chambre des représentants, avant de rééditer l'exercice demain devant le Sénat.



L'audition du président de la Fed débutera à 10h00 (heure de New York).



Les opérateurs s'attendent à ce le président de la Fed conforte les anticipations d'une baisse des taux directeurs de 25 points de base de l'institution à la fin du mois.



Dans son discours, déjà disponible sur le site de la Fed, Powell fait en effet état d'une remontée des 'incertitudes' économiques ces derniers mois.



'Les investisseurs restent quand même trop optimistes concernant la capacité de la Fed à sauver les meubles', estiment toutefois les analystes de Capital Economics.



Le solide rapport sur l'emploi publié vendredi dernier avait contraint les intervenants à revoir leurs prévisions concernant la probabilité de baisses des taux agressives dans les mois qui viennent.



L'autre événement du jour sera la parution, dans l'après-midi, des 'minutes' de la dernière réunion stratégique de la Réserve fédérale, qui pourraient faire apparaître quelques dissensions au sein de l'autorité centrale.



La politique ultra-accommodante de la Fed est l'un des principaux moteurs du 'rally' des marchés américains, qui a récemment porté l'indice S&P 500 à de nouveaux plus hauts niveaux historiques.



'Un débordement des 2990 points ouvrirait la voie à une nouvelle dynamique haussière', assure-t-on ce matin du côté de chez IG.



