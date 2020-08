Wall Street : une modeste consolidation se dessine

04/08/2020 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mardi en l'absence de publications de résultats et d'indicateurs économiques après les gains accumulés au cours des quatre séances précédentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains cèdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant une modeste consolidation à l'ouverture.



Le Nasdaq devrait être tout particulièrement victime de ce mouvement de prises de bénéfices après ses plus hauts historiques de la veille, atteints notamment grâce à la santé étincelante du titre Apple.



L'escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine semble également alimenter une certaine aversion au risque, Pékin ayant dénoncé dans la nuit ce qu'il considère être comme des 'menaces' américaines à l'encontre des entreprises technologiques du pays.



Pour mémoire, le président américain Donald Trump a annoncé lundi que TikTok disposait d'un mois pour trouver un acquéreur sous peine de devoir fermer ses activités aux Etats-Unis.



'Les tensions avec la Chine vont vraisemblablement revenir sur le devant de la scène avant de refluer, et ainsi de suite, pendant un certain temps', avertit Sébastien Galy, le stratège macro de Nordea Asset Management.



'Le marché reflète déjà en grande partie la perspective de l'arrivée d'un gouvernement démocrate, qui devrait déboucher sur une nette baisse des tensions, même si le bras de fer entre les deux pays devrait perdurer', prévient l'analyste.



Si Disney présentera ses comptes ce soir, la saison des résultats trimestriels semble désormais toucher à sa fin.



Sur les 78% des sociétés de l'indice S&P 500 qui ont dévoilé leurs performances jusqu'ici, 81% ont fait mieux que prévu, à en croire les statistiques de Credit Suisse.



Le seul indicateur attendu ce mardi, les commandes à l'industrie, sera publié en début de séance.



