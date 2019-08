Wall Street : une nervosité persistante

08/08/2019 | 15:21

La Bourse de New York devrait tenter d'amorcer un timide redressement jeudi matin après sa correction du début du mois, même si le marché reste toujours aussi nerveux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avancent en moyenne de 0,5%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Wall Street s'en était plutôt bien tirée hier (-0,1% pour le Dow Jones), les opérateurs ayant apparemment digéré les déclarations rageuses de Donald Trump à l'encontre de la Fed.



Le climat général reste toutefois à l'aversion au risque sur fond d'inquiétudes concernant les effets de la guerre commerciale sino-américaine sur la croissance mondiale.



Si certains investisseurs continuent de s'interroger sur la possibilité d'une récession, d'autres estiment qu'il est peut-être temps de se repositionner sur les marchés d'actions.



'Nous continuons de privilégier les actions au détriment des obligations dans une logique de diversification du portefeuille', expliquent ainsi les équipes d'Argus Research.



Le courtier new-yorkais justifie son point de vue par une 'croissance économique solide aux Etats-Unis et des valorisations boursières qui demeurent attractives face au repli des taux d'intérêt'.



Dans ce contexte, la volatilité des échanges reste forte.



Reflétant la grande nervosité des investisseurs, l'indice VIX - ou baromètre de la peur - a fait une embardée initiale de 17% vers 23,7 points hier, avant de renverser la vapeur pour en terminer en baisse de 3,4% à 19,5 points.



Pour Joshua Mahony, analyste chez IG, il convient désormais de surveiller le seuil des 25.440 points sur le Dow Jones.



'Tant que ce niveau n'est pas enfoncé, le potentiel haussier reste entier', assure l'analyste.



Ce matin, le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 217.000 la semaine précédente, un chiffre qui confirme la bonne santé du marché du travail.



