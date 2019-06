Wall Street : une note à peine positive

27/06/2019 | 16:50

Comme prévu, c'est la prudence qui l'emporte jeudi à Wall Street à la veille du coup d'envoi du sommet du G20, qui s'annonce une nouvelle fois consacré aux questions commerciales.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,1% à 26.523,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se reprend timidement, affichant un gain de 0,6% à 7960,8 points.



Les chefs d'Etat et de gouvernement des 20 plus grandes puissances mondiales se réuniront à partir de demain dans la ville portuaire japonaise d'Osaka.



De nombreux intervenants anticipent des annonces positives à l'issue du sommet, et notamment à la suite de la rencontre prévue samedi entre Donald Trump et Xi Jinping.



'L'économie mondiale était déjà relativement fragile avant l'émergence de toutes ces tensions liées au commerce international', rappelle un analyste.



'Une nouvelle escalade pourrait s'avérer fatale et l'entraîner en récession', avertit-il.



D'autre part, Donald Trump a un calendrier électoral 'serré' à respecter d'ici aux prochaines élections, font valoir les analystes, et il des 'succès' commerciaux seraient bienvenus pour s'imposer dans les sondages.



La dernière estimation de la croissance du PIB américain pour le premier trimestre s'est avérée en tout cas conforme au consensus.



Le PIB a progressé de 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, selon la troisième estimation du Département du Commerce, chiffre confirmé par rapport à une deuxième estimation parue il y a un mois.



Plus inquiétant d'un point de vue macroéconomique, mais qui penche pour une Fed plus accommodante, l'indice de prix PCE n'a augmenté que de 0,5% au premier trimestre, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018.



Autre élément préoccupant pour l'emploi, le Département américain du Travail recensé 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en hausse de 10.000 par rapport à la précédente.



