Wall Street : une note baissière pour finir le 1er trimestre

31/03/2020 | 15:30

Wall Street devrait débuter en baisse mardi matin pour la dernière séance d'un premier trimestre dramatique, qui aura vu les actions américaines mettre fin à un cycle de 10 années de hausse ininterrompue.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais reculent autour de 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'appétit pour le risque s'est surtout fortement détérioré au cours des dernières semaines du trimestre, du fait de la rapide propagation du coronavirus et du choc économique qu'elle a causé.



Résultat, le Dow Jones accuse depuis le 1er janvier un recul de près de 22% tandis que le Nasdaq a perdu 13% de sa valeur.



Les marchés américains ont toutefois réussi à aligner quatre séances de hausse sur cinq au cours des derniers jours, portés notamment par quelques rachats techniques et de timides motifs d'espoir.



Alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse de croître aux Etats-Unis, la situation semble un peu s'améliorer en Italie.



'Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 en Italie évolue désormais sur une pente descendante, ce qui montre que les mesures de confinement commencent à fonctionner', souligne Melanie Debono, économiste chez Capital Economics.



Autre bonne nouvelle, le baril de pétrole semble parvenir à endiguer sa chute des derniers jours, en dépit de l'existence d'un excès d'offre dû à l'effondrement de la demande mondiale.



Le brut léger américain WTI reprend ce matin près de 5% à 21,1 dollars.



En dépit de ces quelques lueurs d'espoir, les marchés d'actions n'ont peut-être pas encore touché le fond, préviennent toutefois bon nombre d'analystes.



Les équipes de Bank of America rappellent ce matin que le S&P 500 n'a jamais établi de point bas au cours des six mois ayant accompagné une chute de plus de 30% lors de phases de récession.



Il a fallu, en moyenne, près de 11 mois pour que l'indice de référence des gérants américains parvienne à se redresser après une phase de crise, à en croire les travaux des stratèges de BofA.



