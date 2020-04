Wall Street : une note d'hésitation après les inscriptions

23/04/2020 | 15:20

Les marchés américains devraient débuter la séance sur une note hésitante jeudi matin, partagés entre un regain d'inquiétude concernant la crise économique et le soulagement occasionné par le redressement des cours du pétrole.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant une ouverture stable, voire en très légère hausse.



Dans la foulée des statistiques désastreuses publiées ces dernières semaines, le Département du Travail a annoncé ce matin que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient atteint 4,4 millions de dossiers lors de la semaine écoulée.



Au total, ce sont donc près de 26 millions de personnes qui se sont inscrites à l'assurance-chômage au cours des cinq dernières semaines.



Des chiffres vertigineux qui ne manquent pas d'interroger sur les conséquences à long terme de l'épidémie de coronavirus.



'Après le déconfinement, les ménages américains seront confrontés à de multiples incertitudes: incertitudes sur le marché de l'emploi, incertitudes sur l'inflation, incertitudes sur la fiscalité et incertitudes sur les marchés d'actions', prévient ainsi Groupama Asset Management.



'Non seulement ces incertitudes pénalisent la consommation, mais elles 'persistent'', souligne le gestionnaire d'actifs, qui rappelle que la décrue de l'incertitude des ménages s'avère toujours très lente après un tel choc.



De mauvais indicateurs PMI en Europe alimentent par ailleurs les craintes d'une récession plus sévère que prévu sur le Vieux Continent.



Pour mémoire, les économistes anticipent déjà des replis du PIB compris entre 10% et 12% cette année pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.



Les indices européens évoluent en ordre dispersé, mais dans une fourchette étroite, après leur progression de la veille.



Le rebond se poursuit également pour le pétrole, qui affiche pour l'instant un gain de près de 22% à 16,8 dollars.



