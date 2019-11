Wall Street : une note de lourdeur après de nouveaux records

19/11/2019 | 17:14

Après avoir pulvérisé d'entrée de jeu une nouvelle série de records absolus, Wall Street reperd un peu de terrain mardi, pénalisée notamment par les résultats décevants de Home Depot.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,3% à 27.939,7 points, après l'inscription d'un nouveau zénith à 28.090 points, tandis que le Nasdaq Composite se maintient autour de l'équilibre à 8554 points.



L'absence d'évolution positive dans le dossier commercial sino-américain - qui n'avait pas empêché le indices d'inscrire des plus hauts absolus ces dernières semaines - semble aujourd'hui peser sur les cours.



'Il faut dire que les dernières informations font état d'une ambiance négative dans les discussions entre Washington et Pékin', explique un opérateur.



Seule statistique américaine au menu du jour, les chiffres mensuels des mises en chantier et des permis de construire n'ont pas suscite de grande réaction sur les marchés.



Les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,8% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier, à 1.314.000 en rythme annualisé.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.461.000, alors que le consensus escomptait une baisse autour de 1.385.000.



Côté valeurs, la chaîne de magasins de bricolage Home Depot décroche de près de 5% après avoir revu à la baisse sa prévision de croissance des ventes pour l'ensemble de l'exercice suite à un troisième trimestre inférieur aux attentes.



Boeing avance de 1,1%, porté par l'annonce d'une cinquantaine de commandes pour son 737 MAX, un appareil qui accumulait les difficultés depuis le début de l'année.



