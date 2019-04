Wall Street : une note hésitante en attendant les 'minutes'

10/04/2019 | 16:57

Wall Street évolue sur une note hésitante mercredi, dans l'attente des 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 26.113,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 7922,3 points.



'Les marchés tentent de relancer la machine après le repli de la veille, qui avait interrompu une série gagnante de huit séances consécutives de hausse sur le S&P 500', rappelle un intervenant.



Les investisseurs semblent éviter de prendre des positions trop importantes avant la parution, en début d'après-midi, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Les derniers chiffres ayant trait à l'inflation ont dû, cependant, les rassurer.



Le Département du Travail a en effet fait état ce matin d'une hausse de 2% de l'indice des prix à la consommation sur les 12 derniers mois en données 'core' (hors prix volatils de l'énergie et des produits alimentaires).



Il s'agit de sa plus faible progression en un an, ce qui montre que les hausses de prix restent maîtrisées Outre-Atlantique.



Côté valeurs, Delta Air Lines grimpe de 2% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires record et des bénéfices en augmentation sur le trimestre écoulé.



P&G s'adjuge 0,1% après l'annonce d'un relèvement de 4% de son dividende trimestriel.



Enfin, Disney progresse de 0,2% alors que les analystes de Credit Suisse disent s'attendre à une interface 'impressionnante' pour Disney+, le service de vidéo à la demande que le géant des médias s'apprête à lancer.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.