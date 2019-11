Wall Street : une note positive après un déluge d'indicateurs

27/11/2019 | 15:17

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi, à la veille de Thanksgiving, après une série d'indicateurs encourageants concernant la conjoncture américaine, notamment une croissance plus forte que prévu de l'activité.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant présager une ouverture plutôt favorable.



Wall Street avait signé un nouveau carton plein de records hier, les trois principaux indices ayant tous établi des zéniths absolus en séance et en clôture, parfois en simultané.



Les indices américains devraient atteindre de nouveaux sommets aujourd'hui, alors que l'attention des investisseurs se focalise sur une salve de statistiques de premier plan.



Bonne surprise, le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, alors que les économistes attendaient une confirmation du taux de 1,9% annoncé initialement.



Pour ne rien gâcher, le Département du Commerce a également fait part ce matin d'une hausse de 0,6% des commandes de biens durables en octobre, là où les économistes craignaient en moyenne un recul de 0,5%.



Enfin, le Département américain du Travail a dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 15.000 par rapport à la semaine précédente et là encore meilleur que prévu.



Pour mémoire, les marchés américains seront fermés demain pour Thanksgiving et n'ouvriront vendredi que pour une séance écourtée.



Si une progression de Wall Street avant le long pont de Thanksgiving reste somme toute classique, les conditions techniques du moment apparaissent tout simplement sans précédent.



'C'est bien simple, la perspective d'un prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine continue d'attirer en permanence les acheteurs', fait valoir un trader.



