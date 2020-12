Wall Street : une note positive pour démarrer décembre

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin pour la première séance du mois de décembre, dans l'attente notamment de nouvelles données concernant l'activité manufacturière aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,8% à 1,1%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Les investisseurs attendent l'indice ISM manufacturier du mois de décembre, qui devrait certes s'inscrire en repli mais aussi signalé que la reprise du secteur industriel se poursuit.



Elément rassurant, les indicateurs publiés dans la nuit en Chine ont montré une accélération de l'activité manufacturière en cette fin d'année, témoignant de la plus forte expansion du secteur depuis 2010.



Les opérateurs surveillent de près les indicateurs économiques afin de se rassurer quant à la poursuite du redressement en cours et sur les perspectives pour l'exercice 2021.



Ces prévisions encourageantes, favorisées par le développement de vaccins contre le coronavirus, ont permis aux marchés boursiers d'afficher des performances record le mois dernier.



Sur l'ensemble du mois de novembre, le Dow Jones s'est adjugé près de 12%, soit sa plus forte hausse depuis janvier 1987, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé d'environ 11%.



Les investisseurs espèrent maintenant que les marchés boursiers américains vont commencer à préparer leur traditionnel 'rally de fin d'année' ('Christmas Rally' ou 'Santa Rally').



Cette expression désigne la semaine boursière allant de Noël au Jour de l'An. Durant cette période, l'indice S&P 500 a enregistré en moyenne un gain de 1,5%.



Les analystes font par ailleurs remarquer que le mois de décembre s'est révélé positif dans 60% des cas au cours des 30 dernières années.



Pour l'instant, l'indice S&P s'inscrit en hausse de plus de 12% sur l'année et a plus que récupéré les pertes liées à l'épidémie de coronavirus.



Les investisseurs espèrent maintenant un feu d'artifices de records pour terminer l'exercice en beauté.



