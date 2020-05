Wall Street : une nouvelle normalité s'installe

08/05/2020 | 15:14

La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression vendredi matin, insensible au chiffre des destructions d'emplois publié avant la cloche.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains de l'ordre de 1%, annonçant une ouverture dans le vert.



La publication d'un nombre record de destructions de postes aux Etats-Unis en avril ne semble guère avoir ému les investisseurs.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a pourtant détruit 20,5 millions d'emplois non agricoles le mois dernier, mais ce chiffre est sans surprise puisque les économistes prévoyaient une perte de 22 millions de postes.



Parallèlement, le taux de chômage s'est envolé à 14,7%, contre un consensus établi autour de 16%.



Pour Cholet Dupont, les marchés s'en tiennent simplement à leur volonté d'un certain retour à la 'normalité' après le séisme provoqué par l'explosion du Covid-19.



'Aujourd'hui les marchés pensent que les plus grands risques semblent derrière nous', explique la banque privée.



'Ils savent pourtant que l'épidémie n'est pas encore vaincue et que la reprise économique sera progressive et irrégulière mais ils ont moins peur', poursuit la société financière.



'Les craintes ne reviendront qu'en cas de motifs avérés', estime Cholet Dupont.



Certains analystes font néanmoins valoir que les valorisations élevées atteintes par Wall Street plaident de plus en plus en faveur d'une pause sur les marchés.



Sachant que les estimations de résultats ont baissé de 30% avec la crise du coronavirus, les valorisations des actions mesurées par les PER sont mécaniquement remontées pour atteindre un plus haut depuis 2002.



Elément troublant, le Nasdaq Composite est repassé hier en territoire légèrement positif sur l'année 2020.



En d'autres termes, les marchés ne sont pas préparés à d'éventuelles mauvaises nouvelles, déceptions qui risquent pourtant de fleurir cet été avec la publication des indicateurs économiques de deuxième trimestre.



