Wall Street : une nouvelle vague de dégagements

27/12/2018 | 16:52

Wall Street a ouvert en net recul jeudi, la belle séance de la veille étant suivie de dégagements ciblant en particulier les secteurs de l'énergie et de la consommation.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 1,7% à 22.497,2 points et le Nasdaq lâche près de 2% à 6426,7 points.



Avec ce recul, les trois indices effacent près de la moitié de leurs gains de la veille - le Dow Jones et le S&P avaient pris près de 5% - un rebond technique qui avait fait suite à quatre séances de forte baisse.



Signe peu rassurant, les valeurs technologiques sont une nouvelle fois visées, sur fond d'interrogations sur leurs niveaux de valorisation dans un environnement économique en phase apparente de ralentissement.



Par ailleurs, les rares publications du jour n'ont pas convaincu.



Le Département américain du Travail a rapporté ce matin avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 22 décembre, un chiffre en baisse de 1000 par rapport à la semaine précédente.



C'est un peu mieux que le consensus, qui visait autour de 217.000 nouvelles demandes.



La parution des chiffres des ventes de logements neufs, qui était attendue dans le courant de la matinée, a en revanche été reportée du fait du 'shutdown' budgétaire qui touche actuellement Washington.



Du côté des valeurs, JPMorgan décroche de 1,5% après avoir été condamné par la SEC à verser 135 millions de dollars en raison de pratiques abusives dans le trading d'ADR de société étrangères cotées.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.