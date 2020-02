Wall Street : une opportunité pour des rachats à bon compte

25/02/2020 | 15:22

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, marquant un rebond après trois séances de baisse, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques rachats à bon compte, en particulier sur les valeurs qui avaient été les plus délaissées ces derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains prennent entre 0,4% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les investisseurs tentent toujours de prendre la mesure de l'onde de choc provoquée hier par l'annonce d'une rapide propagation de l'épidémie de coronavirus en Italie et en Corée du Sud.



A ce titre, les derniers développements n'ont rien de rassurant.



L'OMS juge ainsi 'très préoccupante (...) l'augmentation soudaine' de nouveaux cas en dehors de la Chine et va même jusqu'à évoquer un 'risque de pandémie' mondiale.



Face à ces inquiétudes, les marchés américains avaient subi un lourd repli lundi, avec des pertes de plus de 3,5% pour l'indice Dow Jones.



Pour certains stratèges, il s'agit toutefois d'une réaction excessive.



'Les indicateurs de confiance font plutôt preuve d'une résilience de bonne augure', rappellent ainsi les équipes de LBPAM.



'Tout ceci est peu cohérent et la réaction des marchés semble un peu excessive à la suite d'informations sur l'épidémie dont la fiabilité est toute relative', tempère la filiale de gestion d'actifs de la banque postale.



Après la vague de liquidation subie hier par le Nasdaq, les investisseurs pourraient être tentés de revenir sur des titres tels qu'Apple, Facebook ou Amazon, largement délaissés ces derniers jours.



Sur le plan macroéconomique, le marché attend l'indice de confiance du consommateur compilé par le Conference Board, qui sera publié dans la matinée.



