Wall Street : une orientation plutôt favorable

09/08/2018 | 16:36

Wall Street tente de poursuivre son mouvement de hausse jeudi matin, après la publication d'indicateurs plutôt encourageants sur l'emploi et l'inflation.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones évolue non loin autour de l'équilibre, à 25.578,2 points, mais le Nasdaq Composite parvient à s'adjuger 0,3% à 7909,8 points.



Le Département américain du Travail a dénombré quelque 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 4 août, un chiffre en baisse de 6.000 par rapport à la semaine précédente.



Au contraire, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues en hausse par les économistes, puisque le consensus tablait sur 220.000 inscriptions.



Les cours sont également soutenus par la stagnation des prix producteurs en juillet, qui montre une évolution toujours maîtrisée de l'inflation aux Etats-Unis.



Après une hausse de 0,3% en juin, les prix à la production industrielle sont en effet restés atones le mois dernier, alors que les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,2%.



Enfin, les stocks des grossistes ont augmenté d'à peine 0,1% en juin, selon les chiffres du Département du Commerce, là où le consensus attendait une stagnation.



Au niveau des valeurs, Viacom décolle de 5,5% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel décevant, du fait de l'absence de 'blockbusters' estivaux, mais fait état d'un bénéfice net supérieur aux attentes.



