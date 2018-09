Wall Street : une ouverture empreinte de lourdeur

17/09/2018 | 16:44

La Bourse de New York a ouvert la séance sur une note de lourdeur lundi matin, pénalisée une énième fois par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient à accrocher l'équilibre vers 26.159,7 points, mais le Nasdaq Composite cède lui 0,8% à 7943,7 points.



A en croire le Wall Street Journal, le bras de fer sino-américain pourrait prendre un nouveau tournant cette semaine avec l'annonce par Donald Trump d'une surmajoration des droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois.



De son côté, Pékin réfléchirait à la mise en place de représailles, cette fois au-delà d'une simple stratégie 'défensive' si l'on se fie aux informations publiées par un célèbre quotidien chinois.



'Nous avions déjà averti que la récente remontée des marchés s'apparentait à un rebond technique suite à une correction exagérée', rappellent ce matin les équipes de FxPro.



'Les Etats-Unis comme la Chine sont de redoutables négociateurs et aucune des phases de discussions lancées depuis le début de l'année n'ont trouvé une issue favorable', rappelle le broker originaire de Dubai.



Autre motif de prudence, la seule statistique au programme aujourd'hui a refroidi les investisseurs avant l'ouverture.



L'indice Empire State de la Fed de New York a en effet chuté pour s'établir à 19 ce mois-ci, après 25,6 en août, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une baisse de cet indice à 24.



Suite à la publication de 'l'Empire State', le dollar recule plus nettement, cédant 0,4% face à l'euro qui cote 1,1695 face au billet vert.



Côté valeurs, Apple cède 0,9% dans les premiers échanges, le fabricant des iPhones et iPads faisant les frais de la poursuite des hostilités sino-américaines.



