Wall Street : une pause après de nouveaux records

15/07/2019 | 16:46

La Bourse de New York évolue sans tendance claire lundi matin malgré les bons résultats de Citigroup, qui a lancé la saison des comptes trimestriels avec des performances meilleures que prévu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones est inchangé ou presque, à 27.329,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reste lui aussi stable, à 8243,2 points.



Le S&P 500 fait également du surplace, autour de 3012,5 points.



Les trois indices new-yorkais avaient tous signé de nouveaux plus hauts historiques en tout début de séance.



Les investisseurs semblent néanmoins vouloir reprendre leur souffle après la cascade de records historiques inscrits ces derniers jours.



Dans une note diffusée dans la journée, les équipes de Bank of America Merrill Lynch évoquent un rally boursier qui semble avoir été lancé et est désormais entretenu par des investisseurs 'sceptiques'.



'L'euphorie et le facteur 'feel-good' brillent par leur absence, souligne la banque d'affaires américaine, en dépit de la solide performance affichée par les actifs et de la durée record de la croissance aux Etats-Unis'.



BofA Merrill Lynch continue néanmoins de viser la zone des 3160-3180 points pour le S&P, recommandant aux investisseurs de ne pas lutter contre une Fed qui se veut de plus en plus accommodante ('dont fight the Fed').



Seul indicateur publié avant l'ouverture, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a progressé pour s'établir à 4,3 en juillet, après une chute record à -8,6 en juin, ce qui ne semble pas significativement modifier la perspective d'un prochain assouplissement monétaire.



Du côté des valeurs, Citi grappille 0,1% après avoir dévoilé un bénéfice net trimestriel en hausse de 6%, réalisée à la faveur de réductions de coût dans un environnement toutefois jugé 'incertain



Boeing perd de son côté plus de 1% sur des informations évoquant la possibilité que les appareils 737 MAX du constructeur restent cloués au sol au moins jusqu'en 2020.



