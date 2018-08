Wall Street : une pause après la forte hausse de la veille

17/08/2018 | 15:20

Wall Street devrait marquer le pas vendredi en début de séance après avoir signé la veille sa plus forte hausse en quatre mois et dans l'attente de la publication d'indicateurs économiques.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Porté par les bons résultats de Walmart et un regain d'optimisme concernant les relations commerciales avec la Chine, le Dow Jones avait grimpé de 1,6% hier, soit sa meilleure performance depuis le 10 avril.



'L'accès de panique est fini, mais il y a encore des raisons de s'inquiéter sur le long terme', estime un trader.



'Les Etats-Unis ont clairement fait comprendre que les droits de douane majorés constituaient une question de sécurité et que les sanctions à l'encontre de la Turquie seraient maintenues, même en cas de libération du pasteur américain, voire même qu'elles pourraient s'aggraver', ajoute-t-il.



Dans ces conditions, il n'y a rien de surprenant à voir la livre turque se retourner à la baisse pour coter à quelque 6,1 face au dollar ce matin.



Les investisseurs surveilleront en début de séance la publication de l'indice de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs.



Sera également surveillé, plus tard dans la matinée, l'indice Conference Board des indicateurs avancés, attendu en hausse de 0,5% en juillet.



