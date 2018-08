Wall Street : une pause après la récente progression

08/08/2018 | 15:16

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, les investisseurs marquant une pause après la progression des dernières séances.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,2% et 0,5%, annonçant une ouverture prudente.



Mardi, le S&P 500 avait réussi à inscrire un nouveau plus haut depuis le mois de janvier. Dopé par des résultats de sociétés solides, l'indice a gagné près de 3,6% depuis le début du mois.



Les dernières données compilant les 80% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats trimestriels montrent que 74% ont dépassé les attentes en termes de chiffres d'affaires.



Leurs bénéfices ont, en moyenne, dépassé de 5% les prévisions des analystes.



'C'est tant mieux, car les marchés d'actions recherchent et récompensent les sociétés qui font le plus de profits', rappelle un trader.



Parallèlement, l'indice de la volatilité VIX du CBOE - qui mesure l'agitation du marché - continue de refluer en direction de ses plus bas historiques.



Petite déception, Disney est attendu en baisse ce matin après avoir publié hier soir un bénéfice par titre inférieur aux attentes.



Tesla devrait lui aussi consolider après la bombe lâchée hier par Elon Musk, selon lequel il envisagerait de racheter les minoritaires de Tesla et de retirer le titre de la cote à un cours de 420 dollars l'action, soit une opération de 71 milliards de dollars.



