Wall Street : une pause après les commandes de biens durables

02/04/2019 | 16:08

Wall Street a ouvert en légère baisse mardi matin après l'annonce d'un recul plus fort que prévu des commandes de biens durables aux Etats-Unis au mois de février.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones recule ainsi de 0,2% à 26.216,3 points, tandis que le Nasdaq cède 0,1% à 7821,9 points.



'On évolue peu aujourd'hui après l'entame tonitruante de deuxième trimestre signée la veille, qui avait vu les trois principaux indices s'adjuger tous plus de 1%', commente un opérateur.



'L'optimisme des investisseurs avait été dopé par de solides données sur le secteur manufacturier en Chine et aux Etats-Unis', rappelle le professionnel.



Jusqu'à la publication ce matin des chiffres des commandes de biens durables, l'ouverture de Wall Street se présentait bien et la mécanique haussière semblait intacte, mais la statistique a largement déçu.



Le Département du Commerce a en effet fait état d'une baisse de 1,6% des commandes de biens durables en février, alors que les économistes tablaient sur un recul moins marqué de 1,1%.



Sur le front des valeurs, Walgreens Boots Alliance décroche de plus de 12% après avoir abaissé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre.



Lyft peine de son côté à se redresser (-0,7%) après la séance éprouvante de la veille, qui avait vu son cours de Bourse chuter de 10% pour repasser sous son cours d'introduction.



