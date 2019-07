Wall Street : une pause après les récents records

16/07/2019 | 17:13

La Bourse de New York évolue sans grand changement mardi matin, marquant une pause après sa série de records des dernières séances, dans la foulée d'une série de résultats qui n'ont pas totalement convaincu les investisseurs.



Après avoir établi un nouveau zénith absolu en début de séance, à 27.388,6 points, le Dow Jones accusait un repli de 0,1% à 27.343,2 points en fin de matinée. Le Nasdaq Composite rétrocédait lui près de 0,1% à 8247,1 points.



'On semble entamer un petit épisode de consolidation', note un trader. 'Et ce jusqu'au moment où les profits engrangés permettront de relancer la mécanique acheteuse', prédit le professionnel.



Après la publication plutôt terne de Citigroup hier, c'est ce matin que la déferlante des résultats trimestriels s'est véritablement enclenchée à Wall Street.



Goldman Sachs s'adjuge ainsi plus de 2% après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice net au deuxième trimestre, avec un BPA toutefois ressorti largement au-dessus des attentes du marché.



JPMorgan Chase grignote de son côté 0,1% après avoir annoncé un bénéfice net en hausse de 16% à 9,65 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, soit 2,82 dollars par action, un BPA supérieur de près de 32 cents à l'estimation moyenne des analystes.



Enfin, Johnson & Johnson cède 0,3% malgré la révision à la hausse de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice suite à un deuxième trimestre marqué par la vigueur des ventes de sa division biopharmaceutique.



Une statistique parue dans la journée semble par ailleurs attester d'une économie américaine en bonne santé.



Grosse surprise, les ventes de détail ont augmenté de 0,4% aux Etats-Unis en juin, à en croire les chiffres du Département du Commerce, alors que le consensus anticipait une progression de seulement 0,1%.



La solidité de la consommation aux Etats-Unis ne semble toutefois pas de nature à remettre en question les anticipations d'une baisse des taux de la Fed dans un peu plus de deux semaines.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.