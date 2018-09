Wall Street : une pause après les records de la veille

21/09/2018 | 15:16

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement vendredi, les investisseurs souhaitant visiblement reprendre leur souffle après les records historiques inscrits la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains reprennent entre 0,1% et 0,2%, signe avant-coureur d'une modeste progression à l'ouverture.



Jeudi soir, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en nette hausse, et sur des plus hauts historiques, soutenus tout particulièrement par la vigueur de leurs composantes technologiques telles Microsoft



Le S&P - considéré comme l'indice de référence des gérants américains - affiche désormais un gain de quasiment 10% depuis le début de l'année.



Après ce 'rally', les investisseurs pourraient toutefois manquer de catalyseurs pour poursuivre leurs achats, d'autant que le calendrier économique s'annonce désespérément vide aujourd'hui.



'Malgré tout, un événement qui s'est produit hier pourrait amorcer un changement pour les marchés d'actions', estiment les équipes de Raymond James.



'Les valeurs liées à la biotechnologie comme celles liées aux semi-conducteurs ont signé une très belle séance hier', souligne le courtier américain.



'Ces deux secteurs constituent habituellement deux très bonnes mesures de la volonté du marché de prendre des risques, et ils n'avaient pas véritablement été dans les petits papiers des investisseurs au cours du dernier mois', constate Raymond James.



L'agenda macroéconomique du jour n'est pas totalement désert puisque les opérateurs prendront connaissance, en début de séance, de l'indice d'activité PMI IHS Markit pour le secteur manufacturier.



D'une manière générale, les intervenants pourraient être tentés de réduire leurs initiatives en amont de la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra les 25 et 26 septembre.



A noter, enfin, que la concordance des 'quatre sorcières', une échéance trimestrielle qui marque l'expiration de plusieurs types d'options et futurs, pourrait apporter de la volatilité au fil de la séance.



