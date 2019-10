Wall Street : une pause après les records et avant la Fed

29/10/2019 | 15:09

Wall Street a ouvert en baisse mardi matin, à la veille des annonces très attendues du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) et en dépit de plusieurs annonces de résultats favorables.



Moins d'une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient à accrocher l'équilibre, à 27.098,4 points, mais le Nasdaq Composite cède 0,2% à 8308 points.



Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause au lendemain des records inscrits par l'indice S&P 500, qui a établi un nouveau zénith à 3042 points avant d'en terminer à 3040 points (+0,6%).



Cette performance devrait permettre à l'indice de référence des gérants américains de poursuivre sa dynamique favorable et d'aller chercher de nouveaux plus hauts, estiment les stratèges.



Les prises de risques devraient malgré tout rester limitées ce mardi dans l'attente du communiqué de la Fed, demain, même si ce dernier ne devrait pas réserver de mauvaises surprises.



Sauf surprise, la Fed abaissera ses taux pour la troisième fois de suite, portant à 75 points de base la réduction de ses taux directeurs en moins de trois mois.



Une série de bons résultats de sociétés vient également soutenir le marché.



A l'occasion de ses trimestriels, Merck a relevé et resserré ses fourchettes cibles pour l'ensemble de 2019.



Pfizer a lui aussi rehaussé ses prévisions, visant désormais un BPA ajusté entre 2,94 et trois dollars cette année, et non plus de 2,76 et 2,86 dollars.



Enfin, GM a réussi à dépasser le consensus malgré l'impact de la récente grève de ses salariés affiliés au syndicat UAW.



Au plan statistique, les investisseurs seront attentifs à la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait montrer la bonne résistance de la consommation des ménages aux Etats-Unis.



