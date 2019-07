Wall Street : une pause au lendemain de nouveaux records

25/07/2019 | 15:22

Wall Street devrait ouvrir sur une note hésitante jeudi matin, les investisseurs hésitant à pousser les indices vers de nouveaux plus hauts suite aux records inscrits la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur le S&P 500 avance de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq recule d'environ 0,3%.



Le S&P 500 comme le Nasdaq s'étaient offert de nouveaux plus hauts historiques mercredi, aussi bien en séance qu'à la clôture, portés par la dynamique haussière des dernières semaines.



Rassurés par la politique monétaire actuellement menée par les grandes banques centrales, les investisseurs semblent ignorer les signaux précurseurs d'un ralentissement pouvant préfigurer une fin de cycle.



A l'issue de son conseil des gouverneurs aujourd'hui, la BCE a indiqué que ses taux d'intérêt directeurs resteraient 'à leurs niveaux actuels, ou à des niveaux plus faibles' au moins pendant le premier semestre 2020.



La BCE s'est également déclarée prête à ajuster l'ensemble de ses instruments 'de façon adéquate'.



'Il semblerait que Draghi soit décidé à partir en réactivant le programme d'assouplissement quantitatif (QE) d'ici à la fin de l'année', commente Robert Sierra, directeur de l'équipe économique chez Fitch Ratings.



A l'attitude conciliante des banques centrales s'ajoutent des statistiques d'activité plutôt favorables.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une augmentation de 2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juin, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'un rebond de 0,8%.



Par ailleurs, le nombre des inscriptions au chômage s'est replié à 206.000 nouveaux inscrits la semaine dernière, contre 216.000 la semaine précédente.



