Wall Street : une pause dans la trajectoire ascendante

06/08/2018 | 15:45

Wall Street devrait ouvrir stable lundi dans un marché peu actif, marquant une pause après sa progression des dernières semaines en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur le S&P 500 comme sur le Nasdaq 100 oscillent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance inchangé ou presque.



Vendredi, des chiffres de l'emploi décevants en apparence n'avaient pas réussi à faire dévier Wall Street de sa trajectoire ascendante.



Le Dow Jones avait affiché un gain de 0,5%, soit une progression de moins de 0,1% sur la semaine suffisante pour lui permettre d'aligner in extremis une cinquième semaine de hausse consécutive.



Aujourd'hui, le marché s'annonce plus étroite et les volumes des échanges devraient rester limités alors que la saison des résultats touche désormais à sa fin.



Parmi les grands groupes de la cote, seul le groupe biopharmaceutique Merck et le géant des médias Disney ont prévu de dévoiler leurs résultats cette semaine.



Le calendrier économique s'annonce tout aussi calme et la statistique la plus attendue de la semaine, les prix à la consommation aux États-Unis, ne sera pas dévoilée avant vendredi.



Aucun indicateur ne figure au programme aujourd'hui.



