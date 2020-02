Wall Street : une pause malgré les bons chiffres de l'emploi

07/02/2020 | 15:28

Wall Street devrait ouvrir en très légère baisse vendredi matin, en dépit de chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu, les investisseurs souhaitant visiblement reprendre leur souffle après la série de records inscrits la veille.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices US abandonnent tous autour de 0,4%, annonçant une note de prudence à l'ouverture.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a créé 225.000 emplois non agricoles le mois dernier, là où le consensus des économistes n'en espérait que 160.000.



Il s'agit, d'après les analystes d'IG, de leur plus haut niveau depuis un an.



'Le marché du travail démarre bien cette année électorale', souligne un intervenant de marché.



'Cela montre que l'économie résiste bien aux fardeaux du moment, que ce soit l'épidémie de coronavirus ou les difficultés de Boeing, premier exportateur du pays', ajoute-t-il.



Le taux de chômage a toutefois augmenté de 0,1 point, passant à 3,6% alors qu'il était attendu stable à 3,5%.



Malgré ces données globalement rassurantes sur la santé de l'économie américaine, les investisseurs pourraient être tentés de reprendre leur souffle après les records inscrits ces derniers jours.



Jeudi, les marchés américains avaient réussi à effacer les derniers stigmates de la correction boursière liée au coronavirus en signant de nouveaux plus hauts historiques, aussi bien en séance qu'en clôture.



'Même si l'on ne peut pas encore parler d'une transition du 'risque on' au 'risque off', l'appétit pour le risque s'accompagne désormais d'une plus grande prudence', explique un trader.



'La lune de miel qui avait suivi la signature de l'accord commercial sino-américain est désormais bien loin et la plupart des actifs semblent désormais valorisés à la perfection, tandis que le sentiment des investisseurs approche des records', fait valoir le professionnel.



