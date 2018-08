Wall Street : une pause pour consolider les gains récents

08/08/2018 | 16:44

Wall Street a ouvert en baisse mercredi matin, après avoir atteint la veille un plus haut depuis plusieurs mois, les investisseurs restant préoccupés par les questions liées au commerce international.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,2% à 25.577,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 7876,3 points.



'Les opérateurs doivent encaisser un nouvel épisode de stress concernant le bras de fer commercial que se livrent les Etats-Unis et la Chine', explique un trader.



'L'administration Trump dit avoir finalisé un projet consistant à imposer des droits de douane supplémentaires à quelque 16 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine, avec prise d'effet dès ce mois-ci', souligne-t-il.



L'absence d'éléments nouveaux traduisant une aggravation de la guerre commerciale entre Washington et Pékin avait fait retomber le niveau de stress à des planchers quasiment historiques ces derniers jours.



Sans surprise, l'indice de volatilité VIX - qui mesure l'agitation des marchés - se tend de nouveau à 11,1 points ce mercredi, en hausse de 0,15 point.



Sur le plan des valeurs, Disney lâche plus de 2% après avoir publié hier soir un bénéfice par titre inférieur aux attentes.



Sur le Nasdaq, Snap Inc. décroche de 6,8% après avoir fait état d'un nombre d'utilisateurs en repli au titre du deuxième trimestre, une déception qui éclipse l'annonce d'une prise de participation de 2,3% du Prince Alwaleed.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.