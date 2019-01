Wall Street : une pause pour démarrer la semaine

07/01/2019 | 15:15

La Bourse de New York devrait marquer une pause lundi matin après sa forte hausse de vendredi dernier, qui semblait avoir remis les indices sur de bons rails.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de semaine plutôt prudent.



Wall Street avait enregistré vendredi sa plus forte hausse pour une troisième séance de l'année depuis janvier 1932, après avoir signé la veille sa pire seconde séance de l'année depuis 2000.



Les marchés américains ont bénéficié de propos jugés rassurants de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, quant à l'évolution de la politique monétaire.



A la clôture, les trois principaux indices prenaient tous au moins 3,2%.



Mais un certain attentisme pourrait dominer aujourd'hui faute d'indicateur majeur et dans l'attente de la publication, mercredi, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



Le compte-rendu sera l'occasion de comprendre les débats qui animent aujourd'hui l'institution et d'évaluer l'état du processus de normalisation de la politique monétaire.



'Les 'minutes' pourraient révéler une bonne dose de nervosité au sein de la banque centrale du fait du ralentissement des indicateurs économiques aux Etats-Unis', indique un trader.



Seule statistique au programme aujourd'hui, l'indice ISM des services paraîtra dans le courant de la matinée.



Sur le front des valeurs, Eli Lilly est attendu en baisse de 1,5% après l'annonce de l'acquisition de Loxo Oncology, un spécialiste des traitements personnalisés du cancer, pour un montant de huit milliards de dollars.



