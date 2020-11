Wall Street : une période peu propice à la prise de risque

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, à la faveur d'informations encourageantes concernant un nouveau projet de vaccin, dans des échanges qui s'annoncent toutefois peu fournis à quelques jours de la fête de Thanksgiving.



Les futures sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en hausse de 0,5% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le S&P 500 et de 0,3% pour le Nasdaq.



La tendance bénéficie des dernières annonces d'AstraZeneca, qui a déclaré ce matin que l'efficacité de son vaccin expérimental contre le Covid, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, avait atteint une efficacité allant jusqu'à 90% lors d'essais cliniques.



L'euphorie qui avait suivi les annonces similaires de Pfizer, il y a deux semaines, semble toutefois être retombée et la perspective de la fermeture des marchés américains jeudi pour Thanksgiving ne paraît pas propice à la prise de risque.



La Bourse de New York sera fermée jeudi et connaîtra une séance écourtée vendredi, ce qui se traduit généralement par des volumes d'échanges réduits lors des journées précédentes.



La semaine s'annonce néanmoins cruciale, les investisseurs redoutant que la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires mette en péril la saison des fêtes.



'Cette semaine de Thanksgiving, avec son fameux Black Friday (...) mettra en lumière les risques sur l'activité économique en cette fin d'année avec une épidémie qui est loin d'être maîtrisée, notamment aux Etats-Unis', souligne-t-on chez Aurel BGC.



'Certes, la probable prochaine autorisation d'un vaccin permet d'être optimiste pour 2021, mais de nombreuses entreprises ne se relèveront pas de cette pandémie, et il faudra aussi prendre en compte, en 2021, du coût économique de cette crise', ajoute la société parisienne.



'Un élément est certain, les attentes de rebond de la croissance en 2021 seront révisées à la baisse', prévient le gestionnaire d'actifs.



D'ici Thanksgiving auront été publiées toute une série de statistiques intégrant à la fois l'élection de Joe Biden, l'aggravation de la situation sanitaire, mais aussi ,l'annonce de progrès concernant la recherche de vaccins.



L'estimation préliminaire de l'indice PMI américain aujourd'hui, l'indice de confiance des ménages du Conference Board et l'indicateur de l'Université du Michigan mercredi promettent donc d'être particulièrement suivis.



