Wall Street : une petite hausse pour démarrer le mois de juin

01/06/2020 | 17:16

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi matin, visiblement rassurée par le ton moins agressif que prévu adopté par Donald Trump à l'encontre de la Chine vendredi dernier.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 25.469,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de presque 0,5%, à 9532,3 points.



Le président américain en est resté au stade des menaces vendredi et ne s'est pas engagé dans une nouvelle escalade irréversible avec Pékin, comme Wall Street pouvait le redouter.



La Chine a, malgré tout, annoncé suspendre ses achats de soja et de viande de porc, mais les investisseurs ne semblent y voir aucun problème.



Les intervenants ne semblent pas plus s'émouvoir des émeutes qui se répandent comme une traînée de poudre à travers les Etats-Unis, Trump ayant dû être mis à l'abri dans le 'bunker' de la Maison Blanche, elle-même encerclée par les manifestants.



La valorisation 'tendue' des marchés boursiers commence malgré tout à inquiéter certains observateurs.



'Le S&P 500 a signé sa meilleure performance en deux mois depuis 2009 au cours de la période allant d'avril à mai', font remarquer les équipes de Wells Fargo.



Côté statistiques, l'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 43,1, soit 1,6 point de pourcentage de plus que les 41,5 du mois d'avril, un niveau qui reste toutefois inédit depuis la crise de 2009.



Sur le front des valeurs, Target perd 2% après avoir pris la décision de fermer certains de ses magasins en raison de l'impact des manifestations ayant suivi la mort de George Floyd.



Pfizer abandonne plus de 7% suite aux résultats décevants d'une étude sur un traitement contre le cancer du sein.



Eli Lilly prend en revanche plus de 2% dans le sillage du lancement de tests cliniques sur un anticorps thérapeutique visant à neutraliser le Covid-19.



