Wall Street : une résistance farouche aux mauvaises nouvelles

14/02/2020 | 16:51

La Bourse de New York hésite vendredi à l'ouverture d'une séance rythmée par une série d'indicateurs économiques, sur fond de craintes lancinantes quant à la propagation de l'épidémie de coronavirus en cours.



Moins d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 29.400,1 points, mais le Nasdaq Composite avance encore de 0,1% à 9717,1 points.



Le climat sur les marchés reste plombé par les craintes d'un explosion des cas de contamination de Covid-19, alors que la pandémie s'accompagne toujours de très nombreux décès en Chine (121 pour la seule journée d'hier).



Mais ces incertitudes sont contrebalancées par la conviction de voir les banques centrales intervenir massivement pour endiguer tout risque de ralentissement économique.



'Les banques centrales des pays développés ont adopté une position plus accommodante dans leurs communications, un message que les marchés financiers ont reçu avec enthousiasme', confirme un gérant.



L'attention des investisseurs s'est également portée sur toute une série de statistiques économiques, qui ne portent pas encore les stigmates de la pandémie.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a ainsi été mesuré à 100,9 points en estimation préliminaire au mois de février.



Les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne, à 99,5 points.



La production industrielle des Etats-Unis a malgré tout reculé de 0,3% en janvier, selon les données de la Réserve fédérale, un chiffre qui se situe en dessous du consensus.



Les ventes de détail ont, elles, augmenté de 0,3% en janvier, d'après le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% le mois précédent.



Du côté des valeurs, Nvidia s'envole de plus de 7% après avoir fait nettement mieux que prévu au quatrième trimestre et livré des projections optimistes pour son premier trimestre.



Tesla grignote 0,1% à 804,8 dollars après avoir annoncé que son augmentation de capital de deux milliards de dollars se ferait au prix de 767 dollars, ce qui permettra aux investisseurs de profiter d'une 'remise' de 5% par rapport au prix actuel de l'action (sachant que son cours de Bourse a presque doublé depuis le début de l'année).



