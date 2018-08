Wall Street : une seconde séance placée sous l'égide d'Apple

02/08/2018 | 23:48

La hausse de Wall Street a longtemps reposé sur les GAFA, ou les FAANG... avant que Facebook et Netflix ne rentrent en territoire de correction.

Mais heureusement, il reste Apple qui gagne +5,9 puis +2,9% en 48H et maintient à lui seul le Dow Jones à flot (inchangé) puis dope le S&P500 (+0,5%) et propulse le Nasdaq de +1,25%, vers 7.803Pts.



Il y a bien eu quelques statistiques ce jeudi mais tous les yeux étaient braqués vers Apple (+2,9%) qui inscrit un nouveau record à 207,4$, soit 1.000,17Mds$ de capitalisation: c'est la première entreprise privée à atteindre un tel poids boursier car Petrochina l'avait précéde en 2007, mais c'était une société d'état et seuls les investisseurs chinois y avaient accès.



La FED a annoncé hier soir le maintien de l'objectif de son principal taux d'intérêt hier soir tout en mettant l'accent sur la 'force' de l'économie américaine et la nécessité d'adapter sa politique à cette vigueur généralisée.



Ceci conforte largement probabilité d'une hausse de taux au mois de septembre... ainsi que fin décembre.

Les chiffres US du jour sont cependant mitigés : le Département américain du Travail a dénombré 218.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 28 juillet, un chiffre en hausse symbolique (de +1.000) alors que le consensus tablait sur +220.000 inscriptions.



Les commandes à l'industrie américaine ressortent en hausse de +0,7% en juin (après +0,4% en mai) selon le Département du Commerce. C'est une déception puisque le consensus tablait sur une progression de 1,7%.



Par ailleurs, les commandes de biens durables aux Etats-Unis se sont accrues de seulement +0,8% en juin (contre +1% en première estimation), ce qui a occasionné une petite détente des taux US (à 10 ans) de 3,003% vers 2,987%.



Avec l'attrait exercé par Apple, les investisseurs en ont oublié les menaces de Donald Trump qui a bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25% sur quelque 200 milliards de produits chinois importés aux Etats Unis... et une bonne partie de Wall Street continue de considérer que cela fait partie de sa stratégie un peu usée de bluff et de gesticulations, qui n'impressionne plus grand monde







