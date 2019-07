Wall Street : une semaine de résultats qui s'annonce décisive

22/07/2019 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, les investisseurs repassant prudemment à l'offensive avant une nouvelle déferlante de résultats de sociétés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



La saison des résultats entre dans une deuxième semaine qui s'annonce décisive avec les publications, entre autres, d'Alphabet, Boeing, Coca-Cola, Facebook, Ford et Intel.



Sur les 25% de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs chiffres jusqu'ici, 74% ont battu les attentes alors que la moyenne historique se situe plutôt autour de 71%.



Les investisseurs espèrent par ailleurs des annonces positives de la part de la Banque centrale européenne jeudi, une semaine avant la décision de politique monétaire très attendue de la Fed.



Pour les analystes de Capital Economics, les marchés ne doivent toutefois pas attendre de miracles ni de la part de la BCE, ni de la part de la Réserve fédérale.



'L'hypothèse selon laquelle les banques centrales vont permettre de limiter la casse a longtemps permis de soutenir les marchés d'actions, et souvent sur de longues périodes', rappelle le bureau d'études londonien.



'Jusqu'à ce qu'une correction devienne inévitable une fois que le scénario d'une faiblesse économique s'est ancré', prévient le cabinet de recherche.



L'attention des investisseurs se portera par ailleurs sur plusieurs indicateurs, dont la première estimation du PIB américain de deuxième trimestre vendredi.



