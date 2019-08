Wall Street : une tendance hésitante faute d'indicateurs

28/08/2019 | 16:53

La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante mercredi matin, le marché ne trouvant pas de direction claire en l'absence d'indicateurs économiques.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de près de 0,1% à 25.798,6 points, mais le Nasdaq Composite recule encore de 0,3% à 7806,5 points.



Wall Street joue aux montagnes russes depuis la semaine dernière, évoluant au gré des déclarations souvent contradictoires de Washington et Pékin sur les questions commerciales.



En raison des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et au Brexit, les marchés risquent de demeurer instables au cours des mois qui viennent, avertissent les stratèges.



'On voit que les marchés sont désormais tirés par des facteurs politiques qui sont difficilement difficiles à appréhender avec précision par les investisseurs', explique Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.



Pour le professionnel, se réfugier vers les liquidités ne constitue cependant pas forcément une réponse adaptée en période de forte volatilité.



'Les investisseurs peuvent opter pour toute une série de stratégies défensives destinées à limiter les décrochages tout en s'assurant que leurs portefeuilles restent gagnants sur le long terme', explique l'analyste.



Dans cette optique, Mark Haefele recommande aux investisseurs de privilégier les valeurs offrant des dividendes élevés, ainsi que l'or et les produits structurés.



Sur le NYMEX, le pétrole grimpe après la parution des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis. Le baril de brut léger américain bondit désormais de 2,8% à 56,5 dollars.



Côté valeurs, Tiffany rétrocède 1,8% après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires jugé toutefois décevant en raison d'une faible demande de la part des touristes.



Hewlett Packard Enterprise progresse lui de 4% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé et revu à la hausse son objectif de bénéfice annuel.



