Wall Street : une tendance toujours affectée par le pétrole

21/04/2020 | 15:26

La Bourse de New York devrait essuyer un nouveau repli mardi matin, les investisseurs restant ébranlés par la violente dégringolade des cours du pétrole hier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 1% et 2%, annonçant une poursuite du reflux de lundi.



Les intervenants de marché s'inquiètent des répercussions du krach pétrolier de la veille, notamment au niveau du marché du crédit, fortement exposé au secteur de l'énergie, et des spécialistes du pétrole de schiste, dont l'avenir semble compromis aux cours actuels.



Les prix du pétrole restaient orientés à la baisse mardi sur le marché new-yorkais NYMEX, avec un baril de brut léger américain - livraison juin - actuellement en chute libre de plus de 30% à 14,2 dollars.



Hier, pour son dernier jour de cotation, le contrat à terme du mois de mai sur le pétrole WTI s'était effondré pour atteindre le prix négatif de 37 dollars, du jamais vu dans l'histoire du secteur.



En cause, les craintes entourant la saturation des installations de stockage de l'industrie pétrolière aux Etats-Unis.



'Les opérateurs cherchent à se désengager à tout prix, faute de solution ou d'acheteurs pour prendre livraison ou pour stocker cette production devenue trop encombrante, sur fond de crise sanitaire et d'effondrement de la demande', expliquent les équipes de Kiplink Finance.



Pour la banque privée suisse Pictet, l'effondrement des prix pétroliers est venue rappeler aux investisseurs la dure réalité économique imposée par l'épidémie de coronavirus.



'Les annonces monétaires et gouvernementales ont été massives mais le ralentissement est cruel', fait valoir Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le récent rally sur les actions pourrait être remis en cause', estime-t-il.



Après leur rebond des deux dernières semaines, les marchés d'actions pourraient être tentés par l'attentisme en attendant de pouvoir se faire meilleure idée de la crise économique actuelle et de ses répercussions à terme.



