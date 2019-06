Wall Street : une tentative de rebond devrait s'amorcer

04/06/2019 | 15:13

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, le marché amorçant une tentative de rebond après deux séances de repli.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,5% à 0,7%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Le Nasdaq avait décroché de 1,6% lundi, notamment dans le sillage de Facebook (-7,5%) qui se trouverait dans le collimateur de la Federal Trade Commission (FTC) pour entrave à la concurrence.



La perspective de poursuites à l'encontre des autres 'GAFA' comme Alphabet, Amazon et Apple avait alimenté le pessimisme des investisseurs en fin de séance.



Malgré le redressement qui se profile aujourd'hui, certains analystes font valoir que la tendance de fond demeure négative et qu'un nouveau retournement à la baisse reste possible.



'L'indice S&P 500 n'a rétrocédé que 7% depuis ses plus hauts, et nous attendons un nouveau recul de l'ordre de 17% d'ici à la fin de l'année', prédisent ainsi les équipes de Capital Economics.



Le bureau d'études londonien rappelle que les marchés d'actions américains réagissent défavorablement aux statistiques économiques décevantes, un phénomène qu'il voit se concrétiser dans les prochaines semaines.



Les investisseurs pourront se faire une idée de la pertinence de sa prophétie dans le courant de la matinée, avec la publication des derniers chiffres des commandes à l'industrie.



